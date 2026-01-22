Обидное поражение: ЦСКА вырвал победу у "Барыса" за полторы минуты до сирены
Перед стартом поединка российский клуб занимал шестую позицию Восточной конференции, а казахстанский был на десятой.
Тренерский штаб гостей ограничился заменой в играющем составе 13-го нападающего – вместо Максима Мухаметова на этой позиции был заявлен Кирилл Ляпунов.
Два периода встречи прошли в довольно вязкой борьбе при не слишком большом количестве голевых моментов. ЦСКА мог забивать, когда Максим Соркин убежал со скамейки штрафников один на один, а у "Барыса" отличные шансы были у Майкла Веккьоне и Макса Уиллмана. Но Адам Шил и Дмитрий Гамзин в этих эпизодах сыграли выше всяких похвал.
В итоге, исход поединка вновь решило одно взятие ворот. За полторы минуты до финальной сирены победу ЦСКА принес Никита Охотюк.
ЦСКА – "Барыс" 1:0 (0:0, 0:0, 1:0):
- 1:0 – 58:33 – Охотюк (Зернов, Холлоуэлл)
Вратари: Гамзин – Шил
24 января подопечные Михаила Кравца в Нижнекамске сыграют с "Нефтехимиком".
Ранее сообщалось, что в первом матче выездной серии "Барыс" проиграл "Ладе".