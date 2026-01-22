#Казахстан в сравнении
Спорт

Обидное поражение: ЦСКА вырвал победу у "Барыса" за полторы минуты до сирены

Барыс проиграл ЦСКА, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 00:34 Фото: hcbarys.kz
Вторым соперником "Барыса" в выездной серии стал московский ЦСКА, сообщает Zakon.kz.

Перед стартом поединка российский клуб занимал шестую позицию Восточной конференции, а казахстанский был на десятой.

Тренерский штаб гостей ограничился заменой в играющем составе 13-го нападающего – вместо Максима Мухаметова на этой позиции был заявлен Кирилл Ляпунов.

Два периода встречи прошли в довольно вязкой борьбе при не слишком большом количестве голевых моментов. ЦСКА мог забивать, когда Максим Соркин убежал со скамейки штрафников один на один, а у "Барыса" отличные шансы были у Майкла Веккьоне и Макса Уиллмана. Но Адам Шил и Дмитрий Гамзин в этих эпизодах сыграли выше всяких похвал.

В итоге, исход поединка вновь решило одно взятие ворот. За полторы минуты до финальной сирены победу ЦСКА принес Никита Охотюк.

ЦСКА – "Барыс" 1:0 (0:0, 0:0, 1:0):

  • 1:0 – 58:33 – Охотюк (Зернов, Холлоуэлл)

Вратари: Гамзин – Шил

24 января подопечные Михаила Кравца в Нижнекамске сыграют с "Нефтехимиком".

Ранее сообщалось, что в первом матче выездной серии "Барыс" проиграл "Ладе".

Елена Беляева
Елена Беляева
