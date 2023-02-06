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Автобус с паломниками перевернулся в Мексике

авто Фото: pixabay
На трассе между столицей Мексики и городом Пуэбла перевернулся автобус с паломниками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в ДТП погибли 3 человека, более 20 пострадали.

"Глубоко опечален случившимся на трассе Мехико – Пуэбла. Я дал указания предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам их семей. Выражаю солидарность с родственниками погибших". Губернатор штата Пуэбла Серхио Саломон

Уточняется, что для эвакуации пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, спасатели использовали вертолеты.

Ведется следствие.

В Казахстане нелицензированные туркомпании занимаются перевозкой паломников в Мекку и оставляют их там без гостиницы, гида, питания, трансфера, экскурсии и обратного билета. Как не попасть на уловки мошенников, рассказал в интервью Zakon.kz завотделом хаджа ДУМК Жандилла Бекжигитов.

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