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Как выглядит "Миссис Вселенная", которой впервые стала россиянка

Как выглядит "Миссис Вселенная", которой впервые стала россиянка Фото: vk.com/mrsudmurtia
Титул самой красивой замужней дамы планеты завоевала 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова, сообщает Zakon.kz

Конкурс "Миссис Вселенная - 2022", в котором победила россиянка завершился 5 февраля в Болгарии.

Как пишет StarHit Максимова обошла соперниц из 120 стран, в том числе Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Украины, Германии, Испании и США. Конкурс проводится с 2007 года, но россиянка выиграла в нем впервые.

Как выглядит

Фото: instagram.com/mrs_world_russia/

Как выглядит

Фото: instagram.com/mrs_world_russia/

До начала конкурса россиянка написала пост: "Представляю любимую Удмуртию. Так символично быть в Софии. Имя моей дочери - София. Может, это знак?"

Стоит отметить, что впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России. 

Как выглядит

Фото: instagram.com/mrs_world_russia/

Елена родом из деревни Гыя Удмуртской республики. Женщина является руководителем сети языковых центров в Ижевске. У брюнетки есть любящий муж и двое детей. Максимова любит путешествовать, знакомиться с культурами других государств, она побывала в 34 странах.

Как сообщали ранее победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала жительница штата Техас, американка филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль.

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