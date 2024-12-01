Россиянка с травмой ноги победила на конкурсе "Миссис Планета"

В Перу на международном конкурсе красоты “Миссис Планета” победу одержала 33-летняя жительница Москвы Татьяна Федорищева, сообщает Zakon.kz.

О победе Федорищева заявила на своей странице в Instagram. Конкурс проходил с 25 по 30 ноября, за корону которого сражались более 30 участниц из разных стран.

О победительнице известно, что в 14-летнем возрасте она попала в ДТП, в котором лишилась стопы. Это не помешало ей вести активный образ жизни и добиваться поставленных целей.

"Иногда меня дразнят за вихляющую походку, но это не кокетство. На конкурсах мой директор всегда показывает медсправки о травме, и иногда мне разрешают не танцевать танец на открытии, если там сложные элементы с прыжками на каблуках", – рассказала "миссис Планета".

Также Татьяна освобождена от выступления на высоких каблуках или шпильках и может ходить в удобной обуви на танкетке.

"Смотрится не особо красиво, зато ноги не болят спустя пять часов шоу", – поделилась она.

Небольшую часть средства, вырученных от победы на конкурсе Татьяна планирует отдать кошачьему приюту.

За титул "Мистер Планета" боролся 25-летний Александр Федотов, который ранее участвовал в проекте "Дом-2".