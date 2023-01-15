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Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала уроженка США Р’Бонни Габриэль

Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала уроженка США Р’Бонни Габриэль Фото: Instagram/rbonneynola
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала жительница штата Техас, американка филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль, сообщает Zakon.kz.

Американка, победившая на 71-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная", запомнилась многим по показу национальных костюмов. Американка вышла в наряде Вселенной, посвятив это полету американцев на Луну, потому что в ее городе находится космический центр НАСА. 



"Я хотела передать идею о том, что в грозе можно найти красоту. Как художник по текстилю, я люблю преображать ткань, поэтому я вручную раскрасила голубые, белые и серые цвета, вдохновившись картинами Ван Гога. Я вложила столько сил в эту работу, и это было воплощением мечты – надеть ее на мое выступление в конкурсе "Мисс Вселенная".

Казахстан в конкурсе представлен не был. А Диану Ташимбетову, "Мисс Вселенная Казахстан-2022", лишили титула.

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