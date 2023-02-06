Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Великобритании не хватает денег на модернизацию армии

Великобритании не хватает денег на модернизацию армии Фото: pixabay
В Великобритании нет денег на перевооружение, несмотря на признание острой необходимости из-за конфликта Украины и России. Об этом пишут британские СМИ, передает Zakon.kz

По информации Sky News, увеличить реальные военные расходы на фоне высокой инфляции в Великобритании невозможно. Об этом заявил британский министр финансов Джереми Хант.

Он указал на нехватку денег на модернизацию королевских вооруженных сил (ВС). Инфляция достигла рекордного показателя в 10,5 процента.

Военное командование Великобритании настаивает на пополнении военного бюджета страны, указал телеканал. Военные хотят увеличить бюджет, который сейчас составляет 58,5 миллиарда долларов, как минимум на 3,6 миллиарда долларов в год.


Читайте также

Ситуация в Украине: в порту Рени затонула баржа с пшеницей, 40% жителей Одессы остались без электричества

Доклад ABC: в Саудовской Аравии было проведено более 1000 казней за 8 лет

Премьер-министр Японии уволил помощника за высказывания против ЛГБТ

Елена Вебер
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
снег ожидается в алматы
Погода на неделю: Алматы ждет снег и понижение температуры
колесо
Участок трассы закрыли в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления