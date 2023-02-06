Великобритании не хватает денег на модернизацию армии

В Великобритании нет денег на перевооружение, несмотря на признание острой необходимости из-за конфликта Украины и России. Об этом пишут британские СМИ, передает Zakon.kz

По информации Sky News, увеличить реальные военные расходы на фоне высокой инфляции в Великобритании невозможно. Об этом заявил британский министр финансов Джереми Хант.

Он указал на нехватку денег на модернизацию королевских вооруженных сил (ВС). Инфляция достигла рекордного показателя в 10,5 процента.

Военное командование Великобритании настаивает на пополнении военного бюджета страны, указал телеканал. Военные хотят увеличить бюджет, который сейчас составляет 58,5 миллиарда долларов, как минимум на 3,6 миллиарда долларов в год.



