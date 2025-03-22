Депутаты Великобритании против помощи Украине

21 марта в парламенте Великобритании выступили против отправки войск в Украину, сообщает Zakon.kz.

По данным Financial Times, лидер консерваторов Кеми Баденох заявила, что Великобритания "в идеале... не должна вмешиваться" в ситуацию в Украине. Она подчеркнула свою осторожность в отношении поспешного вооруженного вмешательства.

"Это жизни молодых британских мужчин и женщин. Мы должны заботиться о них. Мы не можем просто отправлять их по всему миру только потому, что хотим войти историю", – заявила лидер консерваторов Кеми Баденок.

По мнению журналистов, это говорит о том, что у Лондона больше нет единой позиции по поводу участия Великобритании в "коалиции желающих", которую пытаются создать британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Также, по данным издания, премьер-министр Великобритании технически обладает исполнительной властью по отправке личного состава на военные действия без получения одобрения парламента.

"Однако высокопоставленные правительственные чиновники полагают, что Стармер, скорее всего, будет искать политическое прикрытие для отправки своих войск в Украину, заранее консультируясь с депутатами", – говорится в публикации.

А спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что власти Украины согласны с необходимостью проведения выборов президента.