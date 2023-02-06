В Казахстане всего 33 человека за сутки заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 33 случая заражения Covid-19. Днем ранее таких случаев было 27, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 6 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 562 человека (–1 413+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном – 1 441.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 7 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 0.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировали спад суточной заболеваемости. А в России ожидают уже седьмую по счету волну коронавируса.