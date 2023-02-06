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В Казахстане всего 33 человека за сутки заразились коронавирусом

В Казахстане всего 33 человека за сутки заразились коронавирусом Фото: pixabay
За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 33 случая заражения Covid-19. Днем ранее таких случаев было 27, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 6 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 562 человека (–1 413+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном – 1 441.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  • на аппарате ИВЛ – 0.

Ранее сообщалось, что в Казахстане зафиксировали спад суточной заболеваемости. А в России ожидают уже седьмую по счету волну коронавируса.

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