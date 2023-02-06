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Салауат Муксимов назначен заместителем главы Агентства по делам госслужбы

Салауат Муксимов назначен заместителем главы Агентства по делам госслужбы Фото: gov.kz
6 февраля распоряжением Касым-Жомарта Токаева заместителем председателя Агентства по делам государственной службы назначен Салауат Муксимов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Муксимов Салауат Силибаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", — говорится в сообщении.

Салауат Муксимов родился 16 февраля 1980 года в Атырауской области.

В 2001 году окончил Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовой стаж начинал с преподавателя Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Являлся сотрудником Сената Парламента. Также был руководителем Управления внутренней политики Северо-Казахстанской области.

С 2018 по 2020 год — директор Департамента антикоррупционной политики центрального аппарата Агентства АДГСПК по Костанайской области.

С февраля 2020 года был руководителем Департамента Агентства по делам государственной службы по Атырауской области.

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