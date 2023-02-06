Стоматолог развеяла мифы о здоровье зубов

Стоматологические заболевания имеют множество причин. Чтобы избежать их развития, необходимо регулярно посещать врача, рассказала стоматолог Лариса Кисельникова. Она развеяла популярные мифы о здоровье зубов, сообщает Zakon.kz.

Если зубы не болят, значит, они здоровы

"Посещать врача-стоматолога необходимо регулярно — один раз в полгода, даже при отсутствии жалоб. Систематическое посещение врача-стоматолога с профилактической целью поможет избежать развития стоматологических заболеваний", — обратила внимание Кисельникова.

По словам специалиста, стоматологические проблемы имеют множество причин. Как правило, это общие и местные факторы. Одним из основных распространенных заболеваний является кариес. Общепризнано, что это инфекционное, диетозависимое и связанное с микробной биопленкой заболевание.

Зубы можно отбелить углем, содой, перекисью или лимонной кислотой

Эти средства не используются для домашнего отбеливания. Однако существуют специальные отбеливающие зубные пасты, а также профессиональные отбеливающие системы.

Специалист отметила, что они назначаются врачом-стоматологом при наличии показаний. Кроме того, существуют возрастные ограничения по их применению.

Детям не нужно чистить молочные зубы

Осуществлять уход за полостью рта в детском возрасте необходимо с момента появления первого зуба, приблизительно с шести месяцев, рассказала врач. По ее словам, на сегодняшний день представлено множество средств гигиены для детей раннего возраста. Среди них специальные напальчники, детские зубные щетки и пасты с соответствующей возрастной маркировкой.

"Гигиена полости рта у детей в раннем возрасте крайне важна и оказывает влияние на состояние постоянных зубов в будущем", – сказала эксперт.

Зубочистки расшатывают зубы

Зубочистки достаточно широко применяются для очищения полости рта в быту, однако следует помнить, что их использование может травмировать десны, предостерегла стоматолог.

"Наиболее всего для очищения межзубных промежутков подходят флоссы (зубные нити) и ирригаторы (для детей только под контролем родителей). Подбор дополнительных средств гигиены осуществляется в соответствии с особенностями полости рта конкретного пациента", — сообщила Кисельникова.

Зубные нити, флоссы, по ее словам, относятся к дополнительным средствам гигиены. Они бывают нескольких видов: пропитанные или не пропитанные воском, а также с фторидом.

Применение флоссов особенно показано пациентам с высоким риском кариеса, со скученным положением зубов, пишет Lenta.ru.

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