Миф о газированной воде развеяли врачи

В эфире программы "Жить здорово!" Елена Малышева и ее коллеги ответили на популярные вопросы о воде и развеяли некоторые мифы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aif.ru, эксперимент на 100 людях показал, что газированная вода сильнее обычной способствует насыщению. Это связано с тем, что она воздействует на механорецепторы желудка. Поэтому организм воспринимает тот же объем газированной воды как больший.

По словам экспертов, вздутие живота не связано с употреблением газированной воды. Газы из желудка могут подняться лишь наверх, спровоцировав отрыжку. В кишечнике газы образуются из-за жизнедеятельности бактерий.

Между темМалышева предупредила, что минеральная вода имеет противопоказание. Так как в воде содержится соль, которая повышает давление.

"Есть три вида воды: лечебная – в ней много соли: больше 10 г на литр воды. 10 г– это две чайные ложки. В лечебно-столовой – от 1 до 10 г соли на литр. А в столовой – менее 1 г", – говорится в сообщении.

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