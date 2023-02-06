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Чилийские фанаты Димаша Кудайбергена поддержали казахстанских теннисистов

Теннис Кубок Дэвиса Фото: Instagram/ktf.kz
В эти выходные сборная Казахстана по теннису провела на выезде матч Кубка Дэвиса с командой Чили. Поддержать гостей пришли местные поклонники казахстанского певца Димаша Кудайбергена в количестве более 30 человек, сообщает Zakon.kz.

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Чилийский фан-клуб Димаша Кудайбергена в течение двух дней поддерживал представителей сборной Казахстана. В состав поклонников входят женщины и мужчины.

Теннис Кубок Дэвиса

Фото: Instagram/ktf.kz

Большинство из них посещали концерты певца в Астане, Нью-Йорке, Мюнхене, Праге и в других городах. Они поют и исполняют на музыкальных инструментах песни Димаша. Специально к приезду казахстанцев написали и спели песню Kazajistán, pueblo valiente ("Казахстан, смелые люди"). 


Казахстанская сторона пригласила чилийских фанатов Димаша Кудайбергена на эти игры, презентовав им флаги Казахстана и другую атрибутику. Они поддерживали теннисистов на трибуне вместе с казахстанскими болельщиками. А по окончанию первого игрового дня им была устроена фотосессия с игроками казахстанской дружины. 

Теннис Кубок Дэвиса

Фото: Instagram/ktf.kz

К сожалению, поддержка "Фан-клуба Димаша Кудайбергена" не помогла казахстанской сборной. Подопечные Юрия Щукина проиграли хозяевам площадки со счетом 1:3. 

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Кудайберген Димаш Чили
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