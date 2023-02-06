Житель Экибастуза облил бывшую жену фекалиями и зеленкой

В Экибастузе мужчина арестован на пять суток за то, что облил экс-супругу фекалиями и зеленкой, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении региональной полиции, жительница города обратилась с заявлением. Она рассказала, что 22 января ее бывший муж устроил скандал, за что инспектор полиции выписал ему защитное предписание.

Несмотря на это, через неделю, 29 января экс-супруг прибыл в один из торговых домов. Там он обмазал фекалиями и облил зеленкой свою бывшую жену. Кроме того, выражался нецензурной бранью в ее адрес.

В полиции также уточнили, что экибастузец является приверженцем деструктивного течения.

"За мелкое хулиганство и нарушение защитного предписания мужчина привлечен к административной ответственности по статьям 434 и 461 КоАП РК", — сказано в сообщении.

Материал направлен в суд, решением которого мужчина арестован на 5 суток.

20 января стало известно о том, что житель Астаны избивал жену в лифте. Его арестовали на 10 суток.