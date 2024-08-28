Казахстанец из-за долга закидал знакомую фекалиями

В Павлодаре мужчина закидал знакомую фекалиями, его наказали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, в дежурную часть Южного отдела полиции Павлодара поступило сообщение о том, что в парке имени Аймаутова мужчина из пакета раскидывал фекалии, бросая их в лицо знакомой. Оказалось, что женщина задолжала ему деньги. Ждать мужчина уже не мог и решил таким образом "насолить" знакомой.

"За совершение мелкого хулиганства в отношении правонарушителя составлен административный материал, рассмотрен в суде. Решением суда наложен штраф в размере 14 МРП", – сообщил первый заместитель начальника Южного отдела полиции УП Павлодара Рустам Сергазинов.

В полиции добавили, что все конфликты лучше решать мирным путем или в гражданском порядке через суд.

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