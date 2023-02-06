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Казахстан занял 48-е место из 142 в рейтинге стран по уровню преступности

Казахстан Фото: pixabay
В рейтинге стран по индексу преступности Казахстан занял 48-е место из 142. Индекс нашей страны составил 52,7. Чем выше индекс, тем выше уровень преступности в стране, сообщает Zakon.kz.

Индекс оценивает общий уровень преступности в стране на основе опросов. Составители рейтинга считают уровень преступности менее 20 очень низким, от 20 до 40 — низким, от 40 до 60 — умеренным, от 60 до 80 — высоким и, наконец, более 80 — очень высоким, следует из доклада Numbeo.

Среди стран СНГ более высокий, чем в Казахстане, уровень преступности зафиксирован в Беларуси и Кыргызстане, а безопаснее считаются Молдова, Россия и Узбекистан.

Открывают рейтинг "самых преступных" стран Венесуэла, ПапуаНовая Гвинея и Афганистан. Самой безопасной страной считается Катар.

По итогам января–декабря 2022 в Казахстане зарегистрировали 157,5 тыс. уголовных правонарушений — на 0,3% меньше, чем годом ранее, пишет Finprom.

Больше всего правонарушений было зафиксировано в Алматы: 34,9 тыс., сразу плюс 25,9% за год. В тройке антилидеров также оказались столица (17,1 тыс. правонарушений) и Алматинская область (12,6 тыс. правонарушений).

Меньше всего нарушений было зарегистрировано в Улытауской, Жетысуской и Абайской областях.

В Алматы 12 человек осудили за нападения на полицейских. Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти – уголовно наказуемые деяния и наказываются лишением свободы на срок от трех до 15 лет.

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