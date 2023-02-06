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Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе

Финпирамиду под видом автоломбарда организовали в Актобе Фото: pixabay
Организаторы финансовой пирамиды в Актобе промышляли перекупом автомашин, скупая в рассрочку по завышенной цене и продавая дешевле рыночной стоимости. Эта пирамида действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Агентство по финансовому мониторингу, сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн тенге.

"Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку. Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество", — сказано в сообщении.

Также, по данным АФМ, в ходе обысков по месту юридического адреса ТОО "Auto Seller" были изъяты техника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты.

По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца.

В конце 2022 года в Караганде и Темиртау пресекли факт создания финансовой пирамиды. Ее основательницу Гульзат Нарымбетову признали виновной, назначив наказание 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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