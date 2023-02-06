Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские конькобежцы завоевали еще две медали на юниорском Кубке мира

Конькобежный спорт Серебро КМ Фото: Instagram/drs_kz
В немецком городе Инцелль завершился юниорский этап Кубка мира по конькобежному спорту. В заключительный день соревнований копилка казахстанских юниоров пополнилась двумя наградами, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Казахстанец Нуралы Акжол завоевал серебряную медаль юниорского ЭКМ на дистанции 1500 метров с результатом 1:48,15. Он занял вторую позицию в общем рейтинге по сумме трех этапов.

Конькобежный спорт Бронза КМ

Фото: Instagram/drs_kz

Казахстанская конькобежка Арина Ильяшенко разместилась на третьей ступени Кубка мира на дистанции 1500 метров. Она закончила свой забег со временем 2:03, 70, показав личный рекорд.

Ранее на этом же этапе Кубка мира казахстанские юниоры заработали три медали различного достоинства. Эти состязания стали главной подготовкой к стартующему 10 февраля мировому первенству по конькобежному спорту среди юниоров. ЧМ-2023 пройдет также на ледовых дорожках Инцелля.  

Читайте также

Еще одним подиумом отметились гонщики "Астаны" на "Вуэльте Валенсии"

Наставники "Барыса" и ЦСКА прокомментировали фантастический матч с 11-ю шайбами

Чилийские фанаты Димаша Кудайбергена поддержали казахстанских теннисистов

Куандык Шынасилов
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в программе льготного автокредитования
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции
Мощное землетрясение произошло в Турции, власти объявили самый высокий уровень тревоги
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления