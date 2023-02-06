Казахстанские конькобежцы завоевали еще две медали на юниорском Кубке мира
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Казахстанец Нуралы Акжол завоевал серебряную медаль юниорского ЭКМ на дистанции 1500 метров с результатом 1:48,15. Он занял вторую позицию в общем рейтинге по сумме трех этапов.
Фото: Instagram/drs_kz
Казахстанская конькобежка Арина Ильяшенко разместилась на третьей ступени Кубка мира на дистанции 1500 метров. Она закончила свой забег со временем 2:03, 70, показав личный рекорд.
Ранее на этом же этапе Кубка мира казахстанские юниоры заработали три медали различного достоинства. Эти состязания стали главной подготовкой к стартующему 10 февраля мировому первенству по конькобежному спорту среди юниоров. ЧМ-2023 пройдет также на ледовых дорожках Инцелля.