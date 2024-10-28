Задержан водитель, протащивший полицейского на двери авто в Алматинской области

Фото: YouTube/PolisiaKz

В Алматинской области водитель нарушил правила дорожного движения, из-за чего его остановили полицейские. Но через некоторое время правонарушитель решил скрыться и протащил одного из стражей порядка на двери своего авто, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в селе Байсеит. При патрулировании вверенного участка сотрудники батальона патрульной полиции Канат Темирбаев и Эльдар Махмудов за нарушение ПДД остановили 34-летнего жителя села Достык, управлявшего автомобилем Toyota Ipsum. "Во время оформления протокола водитель отказался подчиняться законным требованиям. Игнорируя полицейских, он сел в автомобиль и начал движение, прищемив пальцы капитана Темирбаева дверью машины. Автомобиль резко тронулся с места, протащив офицера на скорости около 10-15 метров. Полицейскому удалось вырвать руку, однако при падении на асфальт он получил травмы. Правонарушитель пытался скрыться от стражей правопорядка. Попытка оказалась тщетной, вскоре он был задержан и доставлен в отдел полиции села Шелек", – рассказали подробности в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело, а водитель помещен в изолятор временного содержания. Кроме того, на него составлен административный протокол за нарушение ПДД. "Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств происшествия", – добавили в пресс-службе ДП Алматинской области. Ранее в Департаменте полиции Алматы раскрыли детали инцидента с нападением на водителя пассажирского автобуса. Читайте также Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата Спасатели Талдыкоргана помогли щенкам, оказавшимся на грани гибели Житель Семея ограбил магазин при помощи зажигалки

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