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Задержан водитель, протащивший полицейского на двери авто в Алматинской области

Задержан водитель, протащивший полицейского на двери авто в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 18:52 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Алматинской области водитель нарушил правила дорожного движения, из-за чего его остановили полицейские. Но через некоторое время правонарушитель решил скрыться и протащил одного из стражей порядка на двери своего авто, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в селе Байсеит. При патрулировании вверенного участка сотрудники батальона патрульной полиции Канат Темирбаев и Эльдар Махмудов за нарушение ПДД остановили 34-летнего жителя села Достык, управлявшего автомобилем Toyota Ipsum.

"Во время оформления протокола водитель отказался подчиняться законным требованиям. Игнорируя полицейских, он сел в автомобиль и начал движение, прищемив пальцы капитана Темирбаева дверью машины. Автомобиль резко тронулся с места, протащив офицера на скорости около 10-15 метров. Полицейскому удалось вырвать руку, однако при падении на асфальт он получил травмы. Правонарушитель пытался скрыться от стражей правопорядка. Попытка оказалась тщетной, вскоре он был задержан и доставлен в отдел полиции села Шелек", – рассказали подробности в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело, а водитель помещен в изолятор временного содержания.

Кроме того, на него составлен административный протокол за нарушение ПДД.

"Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств происшествия", – добавили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее в Департаменте полиции Алматы раскрыли детали инцидента с нападением на водителя пассажирского автобуса.

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