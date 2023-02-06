Новое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в центральной части Турции

Еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Zakon.kz.

Толчки были зафиксированы в 16:24 по времени Астаны. Подземные толчки ощущались в Анкаре.





Подземные толчки ощущались в Анкаре, Диярбакыре, Адане, Кахраманмараше, Шанлыурфе, Малатье. Они также были зафиксированы в Сирии – в Дамаске, Латакии и других провинциях.

Раннее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения погибли 912 человек, ранены 5 385.

Фото: Anadolu Agency

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил помочь Турции: казахстанских спасателей направят на место ЧП.



Утром 6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений.



