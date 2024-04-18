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Землетрясение произошло в центральной части Турции

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 20:38 Фото: wikimedia
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в провинции Токат в центральной части Турции, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации департамента по ЧС республики, подземный толчок зафиксирован в 20:11 по времени Астаны.

"Данных о последствиях землетрясения пока нет", – пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что японские сейсмологи приедут в Алматы и изучат последние сильные землетрясения.

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