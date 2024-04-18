Землетрясение произошло в центральной части Турции
Фото: wikimedia
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в провинции Токат в центральной части Турции, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации департамента по ЧС республики, подземный толчок зафиксирован в 20:11 по времени Астаны.
"Данных о последствиях землетрясения пока нет", – пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что японские сейсмологи приедут в Алматы и изучат последние сильные землетрясения.
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