Почему зависал сайт автокредитования, объяснили в ФРП

Как утверждают в АО "Фонд развития промышленности" (ФРП), самые частые ошибки на сайте autonesie.kz при оформлении заявок на льготные автокредиты возникали из-за интернет-провайдеров и по причине завершения приема запросов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнил руководитель управления IT АО "Фонд развития промышленности" Сакен Сабиев, проблемы могли возникнуть у тех, кто заготовил бланк заявки заранее, так как им пришлось бы обновлять страницу, и накопленные данные или так называемый "кэш", замедлял работу с сайтом. Поэтому шансов было больше у тех, кто впервые нажал на кнопку "подать заявку" в 10.00.



Также он прокомментировал самые распространенные ошибки, возникавшие при подаче заявок.

"По поводу ошибки 1060 – она была связана с окончанием формирования пула. Это интеграционная ошибка с государственной базой физических лиц, которая перестала отвечать в какой-то момент. Также по поводу зависания сайта могу сказать так: запросов было 125 тысяч в минуту, это нагрузка не только на сайт autonesie.kz, но и на всех провайдеров интернет-услуг. Ошибка 502 могла быть связана с этим". Сакен Садиев

Напомним, прием заявок на льготные автокредиты стартовал сегодня в 10.00 на сайте autunesie.kz. Пул из 761 доступной заявки был заполнен в течение 18 секунд.

Ранее в ФРП прокомментировали мем про "быстрого Максата", получившего автокредит в 7:00.