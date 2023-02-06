Почему зависал сайт автокредитования, объяснили в ФРП
Фото: freepik
Как утверждают в АО "Фонд развития промышленности" (ФРП), самые частые ошибки на сайте autonesie.kz при оформлении заявок на льготные автокредиты возникали из-за интернет-провайдеров и по причине завершения приема запросов, передает корреспондент Zakon.kz.
Как уточнил руководитель управления IT АО
"Фонд развития промышленности" Сакен Сабиев, проблемы могли
возникнуть у тех, кто заготовил бланк заявки заранее, так как им пришлось бы
обновлять страницу, и накопленные данные или так называемый "кэш", замедлял
работу с сайтом. Поэтому шансов было больше у тех, кто впервые нажал на кнопку "подать
заявку" в 10.00.
Также он прокомментировал самые распространенные ошибки, возникавшие при подаче заявок.
"По поводу ошибки 1060 – она была связана с окончанием формирования пула. Это интеграционная ошибка с государственной базой физических лиц, которая перестала отвечать в какой-то момент. Также по поводу зависания сайта могу сказать так: запросов было 125 тысяч в минуту, это нагрузка не только на сайт autonesie.kz, но и на всех провайдеров интернет-услуг. Ошибка 502 могла быть связана с этим". Сакен Садиев
Напомним, прием заявок на льготные автокредиты стартовал сегодня в 10.00 на сайте autunesie.kz. Пул из 761 доступной заявки был заполнен в течение 18 секунд.
Ранее в ФРП прокомментировали мем про "быстрого Максата", получившего автокредит в 7:00.
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