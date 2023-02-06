Какой будет погода в Казахстане 7 февраля

Казахстанские синоптики поделились прогнозом погоды на 7 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов.

"Сохранится неустойчивый характер погоды: в северной половине республики пройдет снег с низовой метелью, на юге ожидаются осадки в виде дождя и снега", – говорится в сообщении.

По республике, согласно прогнозу, ожидаются усиление ветра, туман, на юго-западе, юго-востоке – гололед, ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области – гроза.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7-9 февраля 2023 года. Согласно прогнозу, в некоторые регионы страны вернутся сильные осадки, похолодание, гололед, туман, метель.