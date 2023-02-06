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Поправки в Налоговый кодекс подписал президент

Поправки в Налоговый кодекс подписал президент Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс страны, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения на сайте Акорды, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации".

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