Топ-10 самых разрушительных землетрясений в мире за последние 100 лет

6 февраля 2023 года в Турции произошло самое мощное землетрясение, унесшее к этому часу жизни более 1 тыс. человек. Данные постоянно обновляются. Растет и число пострадавших, их сейчас около 6 тыс. человек. Zakon.kz вспомнил 10 самых смертоносных землетрясений известных человечеству.

Землетрясение в Турции, 2023 год

Фото: Anadolu Agency

Землетрясение магнитудой 7,8 на юго-востоке Турции унесло жизни более тысячи человек. Экстренные службы не успевают обрабатывать поступающую информацию. По словам президента Турции это землетрясение стало самым мощным с 1939 года.

Подземные толчки жители страны ощутили в 04:17 по местному времени, эпицентр находился на глубине почти 18 километров, вблизи города Газиантеп. По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции, было зафиксировано более 40 афтершоков.

Мощные подземные толчки достигли и границ Сирии. Там погибло более 380 человек. Данные власти страны обновляют практически ежечасно. Известно, что жертвами разрушительного землетрясения также стали жители сразу нескольких провинций, в их числе Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Буквально в руинах находятся 10 городов - Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османие, Адыяман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

Мощные подземные толчки ощущались даже в турецкой столице и других городах страны, колебания почувствовали на Кипре, в Ливане и в Сирии.

2011: Землетрясение у восточного побережья острова Хонс, Япония

Это сильнейшее землетрясение в известной истории Японии. Землетрясение произошло на расстоянии около 70 км от ближайшей точки побережья Японии. Первоначальный подсчет показал, что волнам цунами потребовалось от 10 до 30 минут, чтобы достичь первых пострадавших областей Японии. Через 69 минут после землетрясения цунами затопило аэропорт Сендай.

Официальное число погибших в результате землетрясения и цунами в Японии составляет 15 892 человек. Ущерб от землетрясения в Японии оценивается в 16-25 трлн иен (198-309 млрд долларов).

2010: Землетрясение на Гаити

После основного толчка магнитудой 7 было зарегистрировано множество повторных толчков, из них 15 с магнитудой более 5. По официальным данным на 18 марта 2010 года число погибших составило 222 570 человек, получивших ранения — 311 тыс. человек. Материальный ущерб оценивается в 5,6 млрд евро.

2004: Землетрясение в Индийском океане

Землетрясение произошло 26 декабря 2004 года в Индийском океане рядом с островом Суматра. Магнитуда подводного землетрясения составила, по разным оценкам от 9,1 до 9,3, также вызвавшее сильнейшее цунами.

В результате чего, пострадали Порт-Элизабет в ЮАР. Чиновники отметили, что на некоторых побережьях, волны достигали высоты выше 20 м. Жертвами стихии по разным данным стали до 300 тыс. человек.

1988: Землетрясение в Армении, Спитак

7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР в городе Спитак, произошло самое страшное разрушительное землетрясение в истории Советского союза, унесшее жизни 25 тысяч человек. По официальным данным порядка 140 тыс. человек получили инвалидность, 514 тыс. остались без жилья.

Магнитуда подземных толчков составила 6,8. Спитак и другие 58 ближайших районов не уцелели и были разрушены. Общий ущерб от ЧП составил приблизительно 10 млрд советских рублей.

1976: Землетрясение в Китае, Таншань

Землетрясение произошло 28 июля в 160 км от Пекина, магнитуда подземных толчков составила 8,2. По данным местных властей, число жертв достигло 255 тыс. человек. По другим источникам, погибшими числилось почти 655 тыс. Значительные разрушения были зафиксированы и в столице Поднебесной.

1970: Землетрясение в Перу, Чимботе

31 мая в 1970 году в Тихом океане на глубине более 60 км, произошло землетрясение магнитудой 7,9. Подземные толчки спровоцировали оползни в некоторых перуанских городах и поселениях. Под завалами оказались заживо погребены примерно 70% жителей. Выжить удалось только 300 жителям. Ущерб от стихии превысил 260 млн долларов.

1960: Землетрясение в Чили

Фото: wikipedia.org

Землетрясении произошло 22 мая, в народе его еще называют Великим Чилийским землетрясением.

Тогда магнитуда подземных толчков составила 9,5. Землетрясение вызвало цунами, волны которого достигали высоты 10 м. Жертвами стихии стали 1655 человек, пострадали около 3 тыс. и еще 2 млн остались без крыши над головой, ущерб составил полмиллиарда долларов.

Эхо цунами докатилось до города Хило на Гавайях примерно в 10 тыс. км от эпицентра и нанесло колоссальный ущерб. Также огромные волны достигли берегов Японии и Филиппин.

1939: Землетрясение в Турции, Эрзинджан

Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло 27 декабря. Это землетрясение считается самым сильным за все время наблюдений. Тогда погибло почти 33 тыс. человек. Эпицентр землетрясения находился вблизи города Эрзинджан. Дрожь земли продолжалась чуть меньше 52 секунд. Мощные подземные толчки привели к возникновению цунами высотой от 1 до 3 м, которое обрушилось на побережье Черного моря.

1948: Землетрясение в Ашхабаде, Туркменская ССР

Фото: wikipedia.org

5 октября произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3. Стихия нанесла серьезный ущерб столице и близлежащим деревням, а также затронул поселок Деррегез в соседнем Иране. Число погибших достигло 110 тыс. человек.

Первый толчок произошел глубокой ночью, все жители спали. За 10 секунд город оказался практически стерт с лица земли. Ашхабад оказался отрезан от внешнего мира, без связи, без медикаментов и транспорта. Город очистили после последствий катастрофы, многих пострадавших отправили в соседние Азербайджан и Узбекистан.

1923: Землетрясение в Японии, Канто

Фото: wikipedia.org

Землетрясение в японском регионе Канто произошло 1 сентября, его магнитуда достигала 8,3. Стихия практически полностью разрушила Токио и Йокогаму.

По официальным данным число погибших составило 174 тыс. человек. Приблизительно 542 тыс. пропали без вести. А число пострадавших достигло порядка 4 млн человек. Из 694 тыс. домов и других строений были полностью или частично разрушены приблизительно 381 тыс. зданий.