Одно из крупнейших землетрясений: Афганистан просит мир о помощи

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло 7 октября на западе Афганистана. По последним данным, число жертв землетрясения составило больше 2,4 тыс. человек, пострадало еще около 2 тыс. человек.

Zakon.kz рассказывает, что сейчас происходит в Афганистане и как страна намерена устранять последствия землетрясения.

Разрушительное землетрясение произошло в 35 км к северо-западу от города Герат. Стоит отметить, что это землетрясение вошло в число самых смертоносных землетрясений в мире в этом году после того, как в феврале в результате подземных толчков в Турции и Сирии погибло около 50 тыс. человек.

Материал по теме Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Сирии и Турции

На данный момент поисково-спасательные работы в эпицентре землетрясения продолжаются. Как пишет Associated Press, мужчины голыми руками и лопатами раскапывают завалы в отчаянных попытках вытащить своих родных из-под обломков разрушенных домов.





Еще одно мощное землетрясение в Афганистане было в июне 2022 года. Землетрясение магнитудой 6,1 балла тогда затронуло районы Наки, Зирок, Бармал и Гаян в провинции Пактика. Пострадавших забирали в больницы на скорой помощи и вертолетах. Тогда погибли более тысячи человек, а десятки тысяч остались без своих домов.

Афганистан не успел оправиться от предыдущего бедствия, как властям страны пришлось вновь обращаться в международные организации с просьбой помочь пострадавшим в провинции Герат.

"Мы не против чьей-либо помощи жертвам землетрясения, и мы принимаем и приветствуем каждую страну, которая помогает. Мы просим все национальные и международные учреждения оказать посильную помощь жертвам землетрясения", – сказал официальный представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Джанан Саик.

Он добавил, что работы по поиску выживших и разбору завалов продолжаются. На помощь пострадавшим отправляют медицинские бригады.

Фото: twitter/meladahmed15

На фоне случившегося Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В сообщении говорится, что ООН и партнеры в Афганистане сотрудничают с де-факто властями страны, чтобы оперативно оценить потребности в помощи и приступить к ее оказанию.

Антониу Гутерриш призвал международное сообщество объединиться и поддержать граждан Афганистана, пострадавших от землетрясения. Он напомнил, что жители страны нуждались в помощи и до стихийного бедствия, особенно с учетом приближения зимы.

Некоторые страны уже откликнулись на помощь Афганистану. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать всю необходимую помощь в устранении последствий землетрясения.

زلزال يضرب أفغانستان ويخلف أكثر من 2000 قتيل..

انا لله و انا اليه راجعون. pic.twitter.com/Qlk6qXn7FE — مرصد الأقليات المسلمة (@turkistantuzbah) October 8, 2023

Казахстан направит в пострадавшие регионы Афганистана продовольственные товары, палатки, медикаменты, одежду и другие вещи первой необходимости. Грузы будут доставлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время. Также в Афганистан будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов, для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов.

Фото: Фото: twitter/meladahmed15

Позже с заявлением выступил МИД Казахстана. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим гражданам Афганистана.



Он отметил, что казахстанские дипломаты находятся в столице – Кабуле, там как таковых толчков не было, никто не пострадал.

"Информация о пострадавших или погибших гражданах Казахстана к нам также не поступала. Обращений тоже не было", – заявил Айбек Смадияров.

Свои соболезнования также выразили главы других стран, среди которых Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения. А власти Катара и Китая заявили, что готовы оказать необходимую помощь в восстановлении деревень после стихийного бедствия.

Фото: twitter/meladahmed15

По словам политолога, директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, несмотря на то, что во главе Афганистана сейчас находится непризнанный режим Талибан (запрещенная в Казахстане террористическая организация), в мировой дипломатии есть такой термин, как "модус вивенди" – это условия, позволяющие поддерживать нормальные отношения между государствами, в том числе помогать в решении различных проблем.



"Я думаю, что в первую очередь помощь будут оказывать страны региона, потому что мы заинтересованы в благополучии Центральной Азии и в том, чтобы в Афганистане были максимально быстро устранены последствия ужасной катастрофы. Здесь речь не идет о политической составляющей, здесь исключительно гуманитарная катастрофа. Речь идет о человеческих жизнях, безопасности мирного населения. И я думаю, что здесь нет места политике", – сказал Талгат Калиев.

Однако на фоне войны в Израиле Афганистан все же остался на периферии информационной повестки, считает политолог. И сейчас по уровню последствий для мировой политической конъюнктуры происходящее в Израиле имеет более серьезное значение, а в будущем – серьезные последствия.

"Но для нашего региона любые риски дестабилизации ситуации в Афганистане обернутся потоками беженцев, напряженностью у границ соседей – Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, мы сейчас развиваем транзитный потенциал, и для всего мира важно, чтобы регион был максимально безопасным, комфортным, предсказуемым и стабильным. Только в этом случае транзитные потоки через наши страны будут идти. В противном случае люди будут искать другие маршруты", – объяснил политолог.

Поэтому вне зависимости от отношения к данному режиму страны Центральной Азии заинтересованы в безопасности региона и вынуждены помогать Афганистану столько, сколько потребуется.