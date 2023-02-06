Жители Тараза отдали миллион тенге лжесотруднику центра тестирования

Жители Тараза отдали 1 млн тенге лжесотруднику центра тестирования, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области, неизвестный мужчина при знакомстве с потерпевшими представлялся сотрудником одного из городских центров тестирования. Получив с каждого клиента деньги за прохождение гостеста и подготовку эссе, он не помогал и пропадал.

"Общая сумма причиненного ущерба составила 1 млн тенге. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан причастный к данному преступлению 26-летний житель города. Задержанный полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

По данному факту было начато досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

10 января астанчане заявили, что их обманула компания по трудоустройству в Чехии. Вместо обещанных европейских зарплат и жилья граждане якобы остались с пустыми карманами.

