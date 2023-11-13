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Миллион тенге отдал актюбинец за трудоустройство в нефтяную компанию

Миллион тенге отдал житель Актобе за трудоустройство в нефтяную компанию Фото: Zakon.kz
Полиция Актюбинской области расследует дело о мошенничестве: местный житель отдал 1 млн тенге за трудоустройство в нефтяную компанию и лишь после этого понял, что его обманули, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области 13 ноября, летом 2023 года житель Актобе искал работу. В надежде устроиться на высокооплачиваемую должность он обратился к родственнику, который познакомил его с неким мужчиной. Тот пообещал, что в обмен на круглую сумму поможет актюбинцу с трудоустройством.

Мужчина поверил этому обещанию и передал "помощнику" 2 тыс. долларов. Но даже спустя полгода он оставался безработным, а своих денег больше так и не увидел. Только в ноябре актюбинец наконец обратился в полицию и сообщил, что его обманули.

По подозрению в мошенничестве полиция Актобе задержала 39-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

Ранее стало известно, жителей каких городов Казахстана чаще всего обманывают мошенники.

Остерегайтесь мошенников! Важная информация о том, как обезопасить себя от злоумышленников, – в совместной рубрике Zakon.kz и Отбасы банка.

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