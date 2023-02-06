"Жених из Англии" выманил у казахстанки более 2 млн тенге

В отдел полиции Карабалыкского района Костанайской области с заявлением обратилась 60-летняя местная жительница. По ее словам, она перевела якобы англичанину крупную сумму денег, которую оформила в кредит, сообщает Zakon.kz.

Женщина рассказала, что познакомилась с ним в прошлом году через WhatsApp.

"Одинокая женщина поверила сообщениям мужчины и начала переписку. Мошенник воспользовался этим и в один из дней сообщил, что хочет сделать ей подарок в честь прошедшего дня рождения. В качестве подтверждения он отправил фото ее подарка, где были изображены золотая цепочка, браслет, женская сумка, босоножки и денежные средства. В октябре мужчина сказал, что с ней свяжется его агент по поводу посылки. После этого ей с незнакомого номера пришло сообщение, что прежде, чем получить посылку, необходимо оплатить 250 тыс. тенге", - говорится в сообщении.

Позже жительнице Костанайской области отправили реквизиты одного из банков.

"Женщина, поверив мошенникам, оформила денежный кредит и отправила деньги по указанным реквизитам. Через два дня ей снова написал псевдо-агент, сообщив о том, что посылка задерживается на почте в Алмате, так как в ней содержится большая сумма денег. Чтобы получить посылку ей необходимо было заплатить еще 1 млн тенге. Женщина оформила еще один кредит", - следует из сообщения.

Мошенники, воспользовавшись доверием потерпевшей, сказали, что присланные ей из Англии деньги в конвертации на казахстанскую валюту составляют 28 млн тенге, и для их получения ей необходимо внести еще 1 млн тенге. Позже мошенники уговорили ее оформить еще один кредит в 100 тыс. тенге.

Все это время "англичанин" уверял, что закроет кредиты по приезду. После того, как женщина отказалась брать очередной кредит в размере 500 тыс. тенге, "жених" перестал ей писать.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кодировка данных абонентов, согласно сведениям интернет-ресурсов, принадлежат абоненту Украины. По данному факту подготовлены запросы для установления принадлежности счетов банков. По имеющимся абонентским номерам подготовлены запросы в ПСМ МВД РК на установление местонахождения подозреваемого", – рассказал начальник ОП Карабалыкского района Багытбек Дисюков.

29 декабря 2022 года стало известно, что киберполицейские Казахстана и Украины ликвидировали мошеннический call-центр.