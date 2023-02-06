Крупный пожар разгорелся на территории рынка "Салем" в Алматы

Крупный пожар разгорелся около 21:09 на территории рынка "Салем" в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На место были направлены по повышенному рангу силы и средства ДЧС города.





"По прибытии через три минуты первых расчетов обнаружено, что происходит горение двухъярусных контейнеров на территории рынка "Салем" на предварительной площади 120 кв. м. Введены пожарные стволы на тушение и защиту соседних контейнеров", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

Отметим, что 15 января утром в Алматы рядом с барахолкой загорелся склад с товарами.