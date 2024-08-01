Крупный пожар вспыхнул на территории нефтезавода в Омске

1 августа в Омске на территории нефтезавода разгорелся крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала 112, горит установка АВТ-10.

Как уточняется, она предназначена для первичной переработки нефти и получения бензина, керосина, дизельного топлива и мазута.



По данным издания, на данный момент площадь пожара составляет 300 кв. м.

Между тем в пресс-службе завода заявили, что возгорание на Омском НПЗ "Газпром нефти" ликвидировано, он продолжает работать в штатном режиме.





Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в лесу Абайской области, в Бескарагайском районе на территории Донгулекского лесничества.

