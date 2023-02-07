На Филиппинах лук стал валютой

Дефицитный в стране овощ позволили обменивать на товары, сообщает Zakon.kz.

Один из филиппинских магазинов разрешил покупателям обменивать лук на товары. Стоимость товаров в обмен на одну луковицу не должна была превышать 88 песо (734 тенге), пишет Лента.ру.

Больше трех головок лука обменивать запретили. Акция длилась один день, уточняет издание.

На Филиппинах лук стал дефицитом и очень вырос в цене. Причиной стала погода, которая привела к нерожаю. К тому же рост инфляции повлиял на ценообразование. В итоге килограмм лука, основного ингредиента местной кухни, стал по цене превышать мясо.