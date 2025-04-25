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Происшествия

Скандал в Петропавловске: картошка за 115 тенге лежит на складах и не дошла до горожан

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 08:03 Фото: Zakon.kz
Дефицитный товар за 115 тенге не дошел до прилавков областного центра Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Всю осень и зиму горожане гонялись за клубнями всего по 115 тенге за кг. И вот выяснилось, что на фоне такого ажиотажа стабфонд не смог продать людям десятки тонн дешевого картофеля, передает "КТК".

Новость о том, что в стабфонде залежалась дешевая картошка и ее не смогли продать, шокировала не только покупателей, но и продавцов придомовых магазинов. Продавцы мечтают завезти в магазины государственные клубни, потому что устали оправдываться за высокие цены.

Сотрудники СПК "Солтүстік", несмотря на несколько попыток, так и не смогли ответить на вопрос, почему всю осень и зиму картошка за 115 тенге не дошла до горожан.

А в Алматы объяснили ситуацию с картофелем по 1300 тенге.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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