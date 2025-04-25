Скандал в Петропавловске: картошка за 115 тенге лежит на складах и не дошла до горожан

Дефицитный товар за 115 тенге не дошел до прилавков областного центра Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Всю осень и зиму горожане гонялись за клубнями всего по 115 тенге за кг. И вот выяснилось, что на фоне такого ажиотажа стабфонд не смог продать людям десятки тонн дешевого картофеля, передает "КТК".

Новость о том, что в стабфонде залежалась дешевая картошка и ее не смогли продать, шокировала не только покупателей, но и продавцов придомовых магазинов. Продавцы мечтают завезти в магазины государственные клубни, потому что устали оправдываться за высокие цены.

Сотрудники СПК "Солтүстік", несмотря на несколько попыток, так и не смогли ответить на вопрос, почему всю осень и зиму картошка за 115 тенге не дошла до горожан.

А в Алматы объяснили ситуацию с картофелем по 1300 тенге.