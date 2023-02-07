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Число жертв землетрясения в Сирии растет

zakon.kz Фото: zakon.kz
По последним данным, количество погибших при землетрясении в Сирии выросло до 656 человек, сообщает Zakon.kz.

Число погибших выросло до 656 человек, сообщает министерство здравоохранения Сирии.

По данным ООН, 4,1 миллион сирийцев переселены во временные лагеря, где им предоставили убежище, пишет Reuters. Общее количество жертв в Турции и Сирии у этому часу составляет более 2 970 человек.

Несколько мощных землетрясений в Турции и Сирии произошло ранним утром 6 февраля. Подземные толчки достигали магнитуды в 7,8 баллов.

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Землетрясения в Турции Сирия Турция
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