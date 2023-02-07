Больше $10 тыс отправила акмолинская пенсионерка «представителям ООН»

71-летняя жительница Щучинска отправила почти 5 млн тенге лже-представителям ООН на билеты в Казахстан для врача из Сирии, сообщает Zakon.kz.

Пенсионерка познакомилась с неким Уильямом Альбертом в соцсетях. Мужчина представился врачом-нейрохирургом, который находится в Серии. Он рассказал, что хочет прилететь в Казахстан, и попросил от женщины письменное согласие. Пенсионерка отправила нужную бумагу, рассказали в полиции.

"Примерно через два дня на электронный адрес заявительницы пришло письмо от Организации объединенных наций, в котором лже-представители ООН сообщили, что для безопасного перелета "Альберта" необходимы 2 тысячи долларов США. После того как пенсионерка отправила требуемую сумму по указанному счету, с ней связались те же "представители ООН" и объяснили, что денежные средства были внесены не вовремя и самолет, летевший в Казахстан отменили". Пресс-служба МВД

Переписка длилась около полугода. За это время псевдо-сотрудники ООН выманили у женщины $10,2 тысячи (4,9 млн тенге). При этом пенсионерка оформила для этого два кредита и набрала долгов у знакомых.

Дело заведено по статье "Мошенничество в крупном размере" (часть 3 статьи 190 УК).

В Костанайской области с заявлением обратилась 60-летняя местная жительница. По ее словам, она перевела якобы англичанину крупную сумму денег, которую оформила в кредит.

