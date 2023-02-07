В России стартовала продажа электромобилей "Москвич"

Модель кроссовера доступна в нескольких салонах Москвы, сообщает Zakon.kz.

Новая модель "Москвича" 3е — это электромобиль, возданный российскими конструкторами. Модель кроссовера представлена у нескольких диллеров в разных вариантах, пишет ТАСС.

"Продажи начались. Как и к любой новинке, интерес повышенный, гости дилерского центра активно изучают (машины) и просят провести пробную поездку", — сообщили в одной из сетей автосалонов.

Цена в диллерских центрах Москвы на электромобиль колеблется от 3,2 до 3,5 млн рублей (более 22,8 млн тенге).

Тем временем по Алматы разъезжал автомобиль на "печном" двигателе. Полицейские задержали "авто на дровах" и поместили его на спецстоянку.