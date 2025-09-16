Турция запустила в продажу местный электромобиль

15 сентября турецкий производитель электромобилей Togg объявил о начале приема заказов в Турции на свою вторую "умную" модель – T10F, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению компании, представленная мировой общественности на выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене новинка теперь доступна для покупки в Турции через цифровую платформу Trumore. Стартовая цена модели составляет 1 млн 860 тыс. лир.

🌍 IAA Mobility 2025’te dünya sahnesindeydik!



⏳ Geri sayımla başladık,

🚘 Yeni modelimiz #T10F’i tanıttık,

🎨 Türkiye’nin renklerine Mardin ve Urla eklendi,

⭐ Hem #T10X hem de T10F Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı,

📢 Türkiye’de 15 Eylül, Almanya’da 29 Eylül satış başlangıçlarını… pic.twitter.com/ScET6ne2bC — Togg (@Togg2022) September 14, 2025

Для версии T10F V2, выполненной в спортивном кузове fastback, предусмотрены специальные программы финансирования. В Германии прием заказов начнется 29 сентября.

Фото: Х/Togg2022

По результатам всех краш-тестов европейской программы безопасности Euro NCAP, модель T10F получила наивысшую оценку – пять звезд. Кроме того, новую модель лично протестировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

