#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Технологии

Турция запустила в продажу местный электромобиль

Togg T10F поступил в продажу в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 08:18 Фото: Х/Togg2022
15 сентября турецкий производитель электромобилей Togg объявил о начале приема заказов в Турции на свою вторую "умную" модель – T10F, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению компании, представленная мировой общественности на выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене новинка теперь доступна для покупки в Турции через цифровую платформу Trumore. Стартовая цена модели составляет 1 млн 860 тыс. лир.

Для версии T10F V2, выполненной в спортивном кузове fastback, предусмотрены специальные программы финансирования. В Германии прием заказов начнется 29 сентября.

Фото: Х/Togg2022

По результатам всех краш-тестов европейской программы безопасности Euro NCAP, модель T10F получила наивысшую оценку – пять звезд. Кроме того, новую модель лично протестировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Непал впервые получил женщину-премьера из ChatGPT
06:46, 14 сентября 2025
Непал впервые получил женщину-премьера из ChatGPT
В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста
03:23, 08 сентября 2025
В Стамбуле вспыхнули массовые акции протеста
Более 110 тысяч человек пострадали от наводнений в Нигере
23:11, 29 августа 2025
Более 110 тысяч человек пострадали от наводнений в Нигере
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: