Землетрясение в Сирии: женщина родила под завалами

Сирийские спасатели вытащили новорожденного малыша из-под завалов после землетрясения, которое произошло к северо-западу от Алеппо, сообщает Zakon.kz.

Женщина родила ребенка, находясь под обломками дома, который обрушился из-за землетрясения в населенном пункте Джендерес, пишет El Balad.

Мама малыша не выжила, ее не удалось спасти. В сети распространяется видео со спасением новорожденного.





По последним данным, при землетрясении в Турции и Сирии погибли по меньшей мере 3,5 тысячи человек.

Серия мощных землетрясений на территории Турции и Сирии случилась 6 февраля утром. Магнитуда составила 7,8 балла. После жители стран ощутили еще не менее 10 афтершоков.

