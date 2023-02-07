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Землетрясение в Сирии: женщина родила под завалами

дом Фото: pixabay
Сирийские спасатели вытащили новорожденного малыша из-под завалов после землетрясения, которое произошло к северо-западу от Алеппо, сообщает Zakon.kz.

Женщина родила ребенка, находясь под обломками дома, который обрушился из-за землетрясения в населенном пункте Джендерес, пишет El Balad.

Мама малыша не выжила, ее не удалось спасти. В сети распространяется видео со спасением новорожденного.


По последним данным, при землетрясении в Турции и Сирии погибли по меньшей мере 3,5 тысячи человек. 

Серия мощных землетрясений на территории Турции и Сирии случилась 6 февраля утром. Магнитуда составила 7,8 балла. После жители стран ощутили еще не менее 10 афтершоков.

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