Майнеров обязали получать лицензию на свою деятельность в Казахстане

Опубликован закон "О цифровых активах в Республике Казахстан", который накануне подписал глава государства, сообщает Zakon.kz.

Закон предусматривает государственное регулирование в сфере цифровых активов, развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в республике для экономического развития и конкурентоспособности страны.

В связи с чем закон определяет компетенции уполномоченных государственных органов.

Так, уполномоченный орган:

обеспечивает реализацию государственной политики в сфере цифровых активов;

осуществляет межотраслевую координацию в сфере цифровых активов;

выдает лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, утверждает правила представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения;

утверждает правила аккредитации цифровых майнинговых пулов;

по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений утверждает правила лицензирования деятельности по цифровому майнингу;

проводит аккредитацию цифровых майнинговых пулов;

утверждает перечень видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории РК;

осуществляет государственный контроль в сфере цифровых активов;

ведет государственный реестр лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;

ведет реестр аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

утверждает правила учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;

утверждает правила оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;

выдает разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

В свою очередь государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики:

определяет требования к подключению цифровых майнеров к электрическим сетям;

утверждает механизм определения квоты на электрическую энергию для цифровых майнеров;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством республики.

В рамках регулирования майнинга и его продукта лицензирование майнинга будет проводиться по двум категориям лицензий:

цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой (центрами обработки данных с соответствующими требованиями по оборудованию, расположению и безопасности); владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных, не претендующие на энергетическую квоту.

Документ также устанавливает требования к цифровым активам.

Так, говорится, что обеспеченный цифровой актив должен соответствовать следующим требованиям:

удостоверяет право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, за исключением денег и ценных бумаг;

имеет решение о выпуске обеспеченного цифрового актива;

не является расчетной денежной единицей, законным платежным средством;

не признается финансовым инструментом или финансовым активом;

содержит данные о лице, выпустившем обеспеченный цифровой актив;

имеет подтверждение имущественных или интеллектуальных прав на актив до его образования в качестве обеспеченного цифрового актива;

имеет запись в сети блокчейн о перемещении актива или права на имущество.

Кроме того, предусматриваются правила выпуска и обращения обеспеченных цифровых активов.

Отдельная статься посвящена деятельности по цифровому майнингу и лицензированию этой деятельности.

Так, говорится, что деятельность по цифровому майнингу осуществляется на основании лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу, выдаваемой заявителю сроком на три года.

Лицензия на осуществление деятельности по цифровому майнингу выдается по следующим подвидам:

I подвид - цифровому майнеру, имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга;

II подвид - цифровому майнеру, не имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга и осуществляющему цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных цифрового майнинга.

Также вводятся отдельные требования для майнинг-пулов в части расположения их серверных мощностей на территории Казахстана и соблюдению правил информационной безопасности.

Так, обязательными условиями для аккредитации цифрового майнингового пула являются:

физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории РК;

наличие акта испытаний с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;

соответствие иным требованиям, определенным правилами аккредитации цифровых майнинговых пулов.

Закон также устанавливает требования к биржам цифровых активов и порядок их лицензирования.



