Смаилов о жалобах очередников: Не могут получить уже построенное жилье

Проблемы в обеспечении жильем социально уязвимых слоев населения поднял премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства заявил о недоработках ответственных госорганов в решении проблем обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения.

"Отдельным блоком можно выделить некачественное планирование при реализации жилья очередникам. Множество жалоб поступает от граждан, которые не могут получить уже построенное жилье, потому что у "Отбасы банка" не было необходимых средств на льготное кредитование. Подобный подход к работе недопустим". Алихан Смаилов

В целом, как напомнил премьер, по стране план ввода жилья был достигнут, однако темп роста по сравнению с 2021 годом заметно снижается. В этом году, по его словам, ожидается ввод 15,3 млн квадратных метров жилья - это ниже показателя 2022 года.

"Основная проблема снижения – отсутствие необходимой инфраструктуры. К примеру, в столице из-за недостаточной обеспеченности в инфраструктуре и энергоресурсах в ближайшие годы запланированы более низкие объемы ввода нового жилья. Как отметил глава государства на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы, для решения такого рода проблем необходимо системное планирование и комплексное развитие инженерной инфраструктуры". Алихан Смаилов

Он поручил провести дополнительный анализ эффективности мер по субсидированию арендной платы очередникам и внести конкретные предложения, обеспечить своевременное финансирование всех направлений государственной поддержки при реализации жилья очередникам и заблаговременно выделить земельные участки, разработать проектную документацию, обеспечить подведение необходимой инфраструктуры.

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