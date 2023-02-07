Красота из аптеки: бюджетный и действенный уход за собой

В аптеках, кроме таблеток, можно найти бюджетные средства по уходу за собой, например, эфирные масла, настойки, витамины и другие полезные компоненты. Zakon.kz рассказывает, какие средства стоит рассмотреть в качестве альтернативы салонным бьюти брендам.

Такими бюджетными, но действующими средствами пользовались еще наши бабушки.

Приобретая дорогой крем, мы часто платим не только за эффект, но и за бренд. Даже самая люксовая косметика дает результаты благодаря основным компонентам в ее составе. Не все знают, что многие компоненты, которые входят в состав кремов и других средств по уходу за кожей и волосами, можно купить в обычной аптеке, сэкономив время и деньги.

Уход за волосами, ресницами и бровями

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Чтобы укрепить волосяные луковицы и сделать их чуть-чуть темнее, для этого достаточно на регулярной основе пользоваться репейным маслом. К нему нужно купить щеточку, и буквально через месяц вы увидите результат.

Из репейного масла можно сделать маску для волос. Масло нужно нагреть на водяной бане, нанести на кожу головы массажными движениями, после чего надеть шапочку для душа. Для усиления эффекта подержать маску примерно 30 минут. Повторять процедуру следует не больше одного раза в неделю.

Также специалисты рекомендуют для этой же цели использовать масло усьмы. Это средство используют при облысении и выпадении волос, также для укрепления ресниц и бровей.

Никотиновая кислота

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Для ускорения роста волос и бровей и профилактики их выпадения также используют никотиновую кислоту. Она продается в ампулах и в тюбиках в виде геля для наружного применения.

Никотиновая кислота – это витамин РР, или ниацин, который мы получаем из красного мяса.

Для применения возьмите ампулы или гель, втирайте содержимое в корни волос на чистую кожу головы дважды в неделю, а на брови можно наносить средство перед сном.

Внимание! После применения на коже будут покраснения, это нормальная реакция, минут через 30 они спадут. Еще могут быть легкое покалывание и небольшой зуд, это тоже нормально, и симптомы пройдут через какое-то время.

Уход за руками

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Самый эффективный и недорогой способ ухода за руками – это приобрести в аптеке жидкость для рук. Она содержит в себе глицерин, аммиак, этиловый спирт и воду. Эта жидкость хорошо заживляет ранки, цыпки, разглаживают огрубевшую и обветрившуюся кожу рук, обладает антисептическим действием. Также для более приятного запаха в жидкость для рук можно добавить несколько капель своего любимого аромата, например, капнуть 1-2 капли любимых духов.

Уход за лицом

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Масло чайного дерева

Это масло – универсальный лекарь. Оно обладает антисептическими и антибактериальными свойствами и не вызывает побочных эффектов. Его нужно применять в чистом виде и точечно наносить на зону воспаления.

В домашних условиях можно приготовить лосьон, смешав 5 капель масла и три столовые ложки воды. Протирайте лицо приготовленным средством дважды в день – утром и вечером. Средство отлично подойдет для обладателей жирной кожи лица.

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Витамины А и Е

Витамины этой группы оказывают благоприятное воздействие на состояние кожи лица, волос и ногтей. Достаточно купить в аптеке ампулы того и другого вида витамина и на их основе делать маски. Витамины группы А и Е активно борются с первыми морщинками. Несколько капсул вполне достаточно для маски на лицо. По одной капсуле можно добавлять в уже готовые маски, которыми вы привыкли пользоваться, для усиления эффекта.

Также эти витамины втирают в ногтевую пластину и кутикулу.

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Хлоргексидин

Не все знают, что антибактериальное средство хлоргексидин эффективно борется с запахом пота, то есть способно заменить антиперспирант. После душа надо нанести жидкость на ватный диск и протереть им подмышечные впадины. Также хлоргексидин используют против потливости ног.

Ретиноевая мазь

Ретиноевая мазь – это тот же витамин А. Выпускается в капсулах или в форме ретиноевой мази. Ретинол отвечает за омоложение кожи, борется с фотостарением, свободными радикалами и акне. Важно пользоваться ей только перед сном, так как при дневном свете и на солнце мазь может вызывать пигментацию.

Салициловая кислота

Помогает бороться с раздражением кожи и устранять мелкие прыщи. Если на лице выскочил прыщ, нанесите салициловую мазь точечно на воспаление и оставьте на ночь. К утру сойдет воспаление и высыпание уже не будет так сильно бросаться в глаза. Но салициловой кислотой не стоит злоупотреблять, чтобы не высушить кожу. Летом при активном солнце использовать такую мазь можно, только если вы поверх этого средства нанесете SPF-крем.

Солкосерил

Это мазь, о чудесных свойствах которой знают мамочки маленьких детей, так как она отлично справляется с заживлением ранок и ссадин. Солкосерил отлично заживляет кожу, активизирует коллаген и эластан, тем самым продлевая молодость нашей кожи, делая ее еще больше упругой. Солкосерил можно использовать в качестве мази. Наносите средство 2−3 раза в неделю на ночь, чтобы снабдить кожу кислородом и вернуть ей упругость и молодость.

Раствор Димексида

Это отличное средство против угревой сыпи и подкожных акне. Нанесите Димексид на чистую сухую кожу, локально на воспаление. Если кожа чувствительная, разведите раствор 1:1 с водой. Раствор Димексид за пару дней уберет воспаление и выровняет бугорки под кожей.

Все дело в том, что Димексид предназначен для лечения артроза и болезней суставов, и он просто обязан хорошо проникать под кожу и снимать воспаления. Правда, это средство не очень приятно пахнет, но зато какой результат, а запах выветривается очень быстро.

Корень солодки

Привычный сироп от кашля, оказывается, еще способен спасти нашу кожу от пигментации. Эффект отбеливания наступит максимально быстро. Наносите средство на проблемные участки в чистом виде, и необходимое действие наступит уже через несколько дней.

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