Как выбрать вкусные и сочные яблоки

Наверное, всем в школе рассказывали историю про яблоко, благодаря которому Ньютон познал гравитацию. Хотя историки давно оспорили эту легенду, она ничуть не умаляет пользу яблок для здоровья. Как их выбирать и хранить, разбирался Zakon.kz.

На глаз

На яблоках не должно быть коричневых пятен и точек – это явные симптомы "болезни" гниения. Цвет яблок расскажет об их вкусе. Зеленые обычно имеют кисловатый вкус (например, Гренни Смит), а красные – горьковатый привкус (Ред Делишес). "Морщинки" на кожице яблока, как и у человека, признак того, что фрукт уже старый, и пользы в нем мало. Впрочем, непривлекательные "дички" с неидеальной поверхностью часто оказываются сладкими, а по содержанию витаминов обходят селекционные плоды.

На ощупь

Не постесняйтесь пощупать яблочки. Хорошие плоды – увесистые, крепкие и твердые. Чем мягче, тем рыхлее мякоть, – значит, внутри уже начали портиться.

По запаху

Понюхайте яблоко. Если ничем не пахнет, то и вкус, скорее всего, невыразительный. Для увеличения срока хранения и улучшения внешнего вида импортные фрукты иногда покрывают тонким слоем воска, который заглушает аромат. Ничего страшного в этом нет, но такие плоды перед употреблением надо тщательно помыть теплой водой с содой, солью или специальным средством.

По происхождению

Иностранные Голдены и прочие выглядят ярко и сочно, но имеют весомый минус. Эти яблоки собирают недозрелыми (иначе их не довезти). Поэтому они не успевают накопить витамины и значительно уступают отечественным сортам.

Яблоки делят на два вида. Летние собирают в июле и августе, зимние – с середины осени до начала лета.

Как правильно хранить яблоки

Отберите здоровые плоды без повреждений. Малейшая царапина может привести к порче яблока, а следом сгниют его соседи. Разные сорта храните отдельно. Для длительного хранения отлично подходят позднеосенние и раннезимние. Они легко переживут зиму, не сильно потеряв во вкусе. Разберите плоды по размерам: крупные, средние и мелкие. Пусть они лежат по отдельности. Не мойте и не протирайте яблоки. Природный воск достаточно защищает плоды. Заверните каждое яблоко в бумагу или листы А4, лишняя влага впитается. Возьмите ящик: деревянный или пластиковый, с отверстиями по бокам. Укладывайте яблоки рядами, плодоножками вверх. Не переборщите с количеством плодов, кладите не больше чем в три слоя. Храните ящики в темном прохладном месте, где температура от -1 до +5°C. Нежелательно соседство яблок с картофелем и морковью: яблоки выделяют газ, ускоряющий созревание овощей. Периодически перебирайте плоды и избавляйтесь от подпорченных.

Какими полезными веществами богаты яблоки

Нет, не железом, о котором сразу подумали, его в яблоках всего 15% от суточной потребности. Зато в этих фруктах много:

витаминов С, Е, В1, В6, К;

клетчатки, которая заставляет кишечник работать и снижает уровень холестерина;

органических кислот, влияющих на выработку желчи и желудочного сока;

калия, который влияет на сосуды и нервную систему;

магния, действующего как успокоительное;

антиоксиданта кверцетина, с его помощью из организма выводятся тяжелые металлы.

Максимум полезных веществ находится в кожуре. В ней больше половины всей клетчатки и основная доля полифенолов. Так что если чистите яблоки, срезайте слой как можно тоньше.