Как выбрать натуральную сметану
С добавлением неотъемлемого молочного продукта в кулинарии, придающего блюдам неповторимую нежность, готовят разные блюда, салаты и десерты. Сметана дает нашему организму белок, нормализует микрофлору кишечника и восстанавливает силы. Правда, только в том случае, если ее сделали из закваски и сливок. Увы, ко многим сметанным продуктам это не относится. Нередко на прилавках можно встретить баночку, содержимое которой состоит из растительных жиров, сухого молока, загустителей и стабилизаторов, а потому вызывает сомнение.
Специалисты акцентируют: в составе не должно быть искусственных добавок, ароматизаторов, консервантов. Стоит избегать продукта с добавлением растительных жиров. Их используют для увеличения объема. Чем естественнее состав, тем выше качество.
Лучше покупать на рынке у фермеров. У них товар, как правило, натуральнее.
Упаковка
- Первое действие для определения качественной сметаны – внимательно осмотреть упаковку. Разумеется, она должна быть целой, без повреждений. Влажная упаковка сигнализирует о том, что продукт неправильно хранили. Скорее всего, он был заморожен (что категорически запрещается), а после разморожен. В результате на упаковке появился конденсат.
- Изучите надписи. На упаковке должен быть значок ГОСТа. Значит, сметана приготовлена по классическому рецепту: из сливок, закваски.
- Должна присутствовать надпись "Сметана", а не "сметанный продукт". Не попадитесь на уловки производителей.
- Важно количество молочнокислых микроорганизмов. Показатель должен быть не меньше 1х107КОЕ/г.
- Качество продукта зависит и от того, как его довозят до магазина и хранят на полках в торговом зале.
- Если упаковка позволяет увидеть цвет сметаны, оцените его. Он должен быть белым с легким кремовым оттенком и равномерным по всей массе. Недопустимы никакие комочки и неровности. Поверхность хорошего продукта должна быть абсолютно гладкой, глянцевой и слегка блестящей.
В результате промышленного производства в магазины попадают следующие виды сметаны:
- Диетическая – 10-14% жирности.
- Маложирная – до 20%.
- Средней жирности (она же классическая) – до 30%.
- Жирная (любительская) – 35% и более.
- А также различные производные с добавками овощей и зелени.
Стоимость
Ценовой диапазон может варьироваться в зависимости от целого ряда факторов:
- процента жира: жирная – дорогая;
- молоко от крупных производителей, у которых соблюдаются стандарты качества, обычно дороже, чем у мелких;
- цена также может определяться брендом, условиями хранения и транспортировки.
Некоторые компании, предлагая плохое качество, намеренно завышают цены, чтобы не выделяться среди конкурентов, говорят эксперты.
Фото: freepik
Материал по теме
Польза
Сметана полезна и богата пребиотиками (вещества, помогающие защищать кишечник), витаминами B2, B3, B12 и аскорбиновой кислотой. В сметане с жирностью от 30% содержится лецитин, который не позволяет холестерину отлагаться на стенках сосудов. Кроме того, в состав кисломолочного продукта входит внушительное количество минеральных веществ:
- кальций;
- натрий;
- калий;
- магний;
- фосфор;
- хлор;
- цинк;
- железо и другие.
Материал по теме
Срок хранения
Он должен быть коротким. Натуральная сметана в закрытой упаковке хранится до трех суток. Если дольше, значит, этот продукт подвергли обработке. Она уничтожает не только вредные бактерии, но и полезные для кишечника.