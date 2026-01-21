#Казахстан в сравнении
Советы

Как выбрать натуральную сметану

Сметана в чашке, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 18:25 Фото: freepik
Главная смазка на любой кухне – сметана! Это один из немногих продуктов, к которому почти все гурманы относятся с большим пиететом. Все о сметане расскажем в статье Zakon.kz.

С добавлением неотъемлемого молочного продукта в кулинарии, придающего блюдам неповторимую нежность, готовят разные блюда, салаты и десерты. Сметана дает нашему организму белок, нормализует микрофлору кишечника и восстанавливает силы. Правда, только в том случае, если ее сделали из закваски и сливок. Увы, ко многим сметанным продуктам это не относится. Нередко на прилавках можно встретить баночку, содержимое которой состоит из растительных жиров, сухого молока, загустителей и стабилизаторов, а потому вызывает сомнение.

Специалисты акцентируют: в составе не должно быть искусственных добавок, ароматизаторов, консервантов. Стоит избегать продукта с добавлением растительных жиров. Их используют для увеличения объема. Чем естественнее состав, тем выше качество.

Лучше покупать на рынке у фермеров. У них товар, как правило, натуральнее.

Упаковка

  • Первое действие для определения качественной сметаны – внимательно осмотреть упаковку. Разумеется, она должна быть целой, без повреждений. Влажная упаковка сигнализирует о том, что продукт неправильно хранили. Скорее всего, он был заморожен (что категорически запрещается), а после разморожен. В результате на упаковке появился конденсат.
  • Изучите надписи. На упаковке должен быть значок ГОСТа. Значит, сметана приготовлена по классическому рецепту: из сливок, закваски.
  • Должна присутствовать надпись "Сметана", а не "сметанный продукт". Не попадитесь на уловки производителей.
  • Важно количество молочнокислых микроорганизмов. Показатель должен быть не меньше 1х107КОЕ/г.
  • Качество продукта зависит и от того, как его довозят до магазина и хранят на полках в торговом зале.
  • Если упаковка позволяет увидеть цвет сметаны, оцените его. Он должен быть белым с легким кремовым оттенком и равномерным по всей массе. Недопустимы никакие комочки и неровности. Поверхность хорошего продукта должна быть абсолютно гладкой, глянцевой и слегка блестящей.

В результате промышленного производства в магазины попадают следующие виды сметаны:

  • Диетическая – 10-14% жирности.
  • Маложирная – до 20%.
  • Средней жирности (она же классическая) – до 30%.
  • Жирная (любительская) – 35% и более.
  • А также различные производные с добавками овощей и зелени.

Стоимость

Ценовой диапазон может варьироваться в зависимости от целого ряда факторов:

  • процента жира: жирная – дорогая;
  • молоко от крупных производителей, у которых соблюдаются стандарты качества, обычно дороже, чем у мелких;
  • цена также может определяться брендом, условиями хранения и транспортировки.

Некоторые компании, предлагая плохое качество, намеренно завышают цены, чтобы не выделяться среди конкурентов, говорят эксперты.

Фото: freepik

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 18:25
Как правильно выбрать сыр

Польза

Сметана полезна и богата пребиотиками (вещества, помогающие защищать кишечник), витаминами B2, B3, B12 и аскорбиновой кислотой. В сметане с жирностью от 30% содержится лецитин, который не позволяет холестерину отлагаться на стенках сосудов. Кроме того, в состав кисломолочного продукта входит внушительное количество минеральных веществ:

  • кальций;
  • натрий;
  • калий;
  • магний;
  • фосфор;
  • хлор;
  • цинк;
  • железо и другие.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 18:25
Диетолог назвала безопасную дневную норму сметаны

Срок хранения

Он должен быть коротким. Натуральная сметана в закрытой упаковке хранится до трех суток. Если дольше, значит, этот продукт подвергли обработке. Она уничтожает не только вредные бактерии, но и полезные для кишечника.

