Лесные пожары в Чили унесли жизни 26 человек

В Чили продолжаются пожары из-за аномальной жары, погибли 26 человек. Об этом заявила министр внутренних дел Каролина Тоха, сообщает Zakon.kz.

По словам главы МВД, в настоящий момент пожарные пытаются взять под контроль около 70 очагов возгорания, пишет Elmostrador.cl.

"Всего за пять дней огнем было охвачено столько, сколько обычно сгорает за два года", - отметила Тоха.

Так, 11 человек арестованы по обвинению в разжигании пожаров. В результате стихийного бедствия уничтожено 1 156 домов. Очевидцы делятся кадрами в соцсетях. Люди пытаются бегством спастись от огня, захватившего их дома и улицы.

🔥 Тем временем в Чили бушуют лесные пожары, — местные СМИ.



Сгорело уже более 45 тысяч гектаров.



2023, остановись… pic.twitter.com/uTEEqU0WsX — Lara-Lara (@LaraLar93023545) February 6, 2023

Правительство Чили 3 февраля заявило о чрезвычайном положении из-за лесных пожаров в Био-Био и Ньюбле.



В 2022 году в Чили зафиксировали сильнейшую засуху. В это связи власти ограничили водоснабжение.

