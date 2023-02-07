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Лесные пожары в Чили унесли жизни 26 человек

Чили Фото: pixabay
В Чили продолжаются пожары из-за аномальной жары, погибли 26 человек. Об этом заявила министр внутренних дел Каролина Тоха, сообщает Zakon.kz.

По словам главы МВД, в настоящий момент пожарные пытаются взять под контроль около 70 очагов возгорания, пишет Elmostrador.cl.

"Всего за пять дней огнем было охвачено столько, сколько обычно сгорает за два года", - отметила Тоха.

Так, 11 человек арестованы по обвинению в разжигании пожаров. В результате стихийного бедствия уничтожено 1 156 домов. Очевидцы делятся кадрами в соцсетях. Люди пытаются бегством спастись от огня, захватившего их дома и улицы.

Правительство Чили 3 февраля заявило о чрезвычайном положении из-за лесных пожаров в Био-Био и Ньюбле.

В 2022 году в Чили зафиксировали сильнейшую засуху. В это связи власти ограничили водоснабжение. 

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