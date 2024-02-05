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Число погибших в сильных лесных пожарах в Чили увеличилось до 64

Число погибших в сильных лесных пожарах в Чили увеличилось до 64 Фото: twitter/volcaholic1
В Чили лесные пожары унесли как минимум 64 жизни, около 200 пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

По информации Аbc News, пожары горят вокруг города Вина-дель-Мар, где в воскресенье пламя уничтожило знаменитый ботанический сад, основанный в 1931 году. Как минимум 1600 человек остались без домов.

"Несколько районов на восточном краю Вина-дель-Мара были охвачены огнем и дымом. Официально сообщается о 200 пропавших. Этот город с населением 300 000 человек является популярным курортом", – говорится в сообщении.

Пожар уже уничтожил 8000 гектаров лесов и жилых районов. Тушение пожара затрудняют высокие температуры, низкая влажность и сильный ветер.

Ранее сообщалось о 51-м погибшем. Чили объявила чрезвычайное положение на фоне бушующих лесных пожаров по всей стране. 

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