Более 13 млрд тенге субсидий планируют выделить на производство социального хлеба в Казахстане

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о работе по стабилизации цен на социальный хлеб. В 2023 году годовая потребность в удешевленной пшенице составляет 308 тыс. тонн, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минсельхоза, с учетом реализационной цены "Продкорпорации" 135 тыс. тенге, размер субсидии составит 45 тыс. тенге за тонну.

"Это потребует выделения средств в размере 13,8 млрд тенге. Соответствующая бюджетная заявка внесена в Министерство финансов. Указанные меры позволят снабжать мукомольные предприятия регионов пшеницей по фиксированной цене в 90 тыс. тенге и соответственно производить хлеб по текущим доступным ценам. Также прошу дать разрешение "Продкорпорации" при обращении местных исполнительных органов начать реализацию пшеницы с последующим возмещением затрат в указанном выше размере после выделения средств". Ербол Карашукеев

Второй немаловажный, по мнению министра, вопрос – проведение весенней кампании в оптимальные сроки. Учитывая повышение банковских ставок, "Продкорпорация" ограничена в средствах для финансирования форвардного закупа.

"Для увеличения суммы финансирования весенней кампании через форвардный закуп предлагается выделить из бюджета в уставный капитал "Продкорпорации" 70 млрд тенге. Для этого по вашему (премьер-министра Алихана Смаилова. - Прим.ред.) поручению вносятся изменения в концепцию развития АПК, где будет предусмотрено соответствующее мероприятие". Ербол Карашукеев

Ранее в правительстве обсудили цены на социально значимые товары. Премьер-министр Алихан Смаилов считает, что акиматы не показывают эффективной работы по сдерживанию цен. В том числе глава кабмина возмутился тем, как подскочили цены на лук.