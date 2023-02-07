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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в Китае

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в Китае Фото: wikimedia
7 февраля 2023 года на территории Китая произошли два землетрясения с разницей почти в четыре часа. Они были зарегистрированы сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Первое землетрясение зарегистрировано в 08 час. 46 мин. 17 сек. алматинского времени:

  • эпицентр землетрясения - в 375 км на северо-восток от Алматы на территории Китая;
  • энергетический класс землетрясения - 11,2;
  • магнитуда MPV - 4,7;
  • координаты эпицентра - 44.91° с. ш. 80.95° в. д.;
  • глубина - 15 км.

Второе землетрясение произошло в 12 час. 28 мин. 11 сек. алматинского времени:

  • эпицентр землетрясения - в 613 км на юго-восток от Алматы на территории Китая;
  • энергетический класс землетрясения - 9,6;
  • магнитуда MPV - 4,2;
  • координаты эпицентра - 41.16° с. ш. 83.79° в. д.;
  • глубина - 10 км.

По данным казахстанских сейсмологов, сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) в обоих случаях нет.

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