Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в Китае

Фото: wikimedia

7 февраля 2023 года на территории Китая произошли два землетрясения с разницей почти в четыре часа. Они были зарегистрированы сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: