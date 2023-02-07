Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в Китае
Фото: wikimedia
7 февраля 2023 года на территории Китая произошли два землетрясения с разницей почти в четыре часа. Они были зарегистрированы сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Первое землетрясение зарегистрировано в 08 час. 46 мин. 17 сек. алматинского времени:
- эпицентр землетрясения - в 375 км на северо-восток от Алматы на территории Китая;
- энергетический класс землетрясения - 11,2;
- магнитуда MPV - 4,7;
- координаты эпицентра - 44.91° с. ш. 80.95° в. д.;
- глубина - 15 км.
Второе землетрясение произошло в 12 час. 28 мин. 11 сек. алматинского времени:
- эпицентр землетрясения - в 613 км на юго-восток от Алматы на территории Китая;
- энергетический класс землетрясения - 9,6;
- магнитуда MPV - 4,2;
- координаты эпицентра - 41.16° с. ш. 83.79° в. д.;
- глубина - 10 км.
По данным казахстанских сейсмологов, сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) в обоих случаях нет.
6 февраля 2023 года в 19 час. 02 мин. 40 сек. на юге Казахстана сейсмологи зарегистрировали землетрясение, которое ощутили жители Шымкента, Тараза и пос. Темирлан.
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