Казахстанские спасатели и медики вылетели в Турцию – фоторепортаж

В Турции с 6 февраля 2023 года произошел ряд мощных и разрушительных землетрясений. В связи с этим глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Казахстана оказать экстренную помощь Турции, сообщает Zakon.kz.

7 февраля корреспондент Zakon.kz побывал в алматинском аэропорту и сделал фоторепортаж с вылета казахстанских спасателей и медиков для оказания помощи Турции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также наша страна отправляет аварийно-спасательную технику и медоборудование.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана уточнили, что спасатели ведомства вылетели из аэропорта Алматы в Турцию в 10:00.

Предварительный город прибытия - Газиантеп.





В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.





На вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника.





Группа укомплектована как необходимым оборудованием, так и опытными спасателями с многолетним богатым опытом в спасательных операциях.









Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz



