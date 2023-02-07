Почему в Казахстане подорожал лук

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев на пресс-конференции объяснил рост цен на лук, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным главы Минсельхоза, в крупных торговых сетях цены на лук стоят 400 тенге за килограмм.

"Это связано с кратковременным всплеском, и то, что был ажиотаж". Ербол Карашукеев

Он уточнил, что в прошлом году было собрано 1,5 млн тонн лука, из которых 1,1 млн - только в Жамбылской области.

"Но из-за того, что у наших соседей была неблагоприятная ситуация – к примеру, в Узбекистане сильные заморозки были – резко увеличился спрос на лук и его начали вывозить. Неделю назад мы ввели запрет на вывоз лука, и ситуация с ценами на лук будет стабилизироваться". Ербол Карашукеев

При этом спикер заявил, что в Жамбылской области имеется примерно 100 тыс. тонн лука. Этого объема, по его словам, достаточно до следующего урожая для удовлетворения внутренней потребности.

Новость по теме Почему лук такой дорогой? – Алихан Смаилов обратился к акимам

Ранее на заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что акиматы не показывают эффективность работы по сдерживанию цен. Он возмутился тем, как в стране подскочили цены на лук.