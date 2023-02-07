Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Талдыкоргане сын насмерть забил отца сковородкой

В Талдыкоргане сын насмерть забил отца сковородкой Фото: pexels
18-летний талдыкорганец задержан за подозрение в убийстве отца. Как рассказали Zakon.kz в региональной полиции, он помещен под стражу.

По данным пресс-службы ДП, 6 февраля в одном из частных домов мкр Коктал было обнаружено тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

"В результате допроса выяснилось, что потерпевший повздорил с сыном, который схватив кухонную сковороду и забил ею отца насмерть".Пресс-служба ДП Жетысуской области

Отмечено, что досудебное расследование по факту начато согласно ст. 99 УК РК "Убийство".

Также сказано, что орудие преступления изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

"По делу назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан и помещен под стражу в ИВС согласно ст.128 УПК РК".Пресс-служба ДП Жетысуской области

7 февраля стало известно, что астанчанин выбросил из окна четырехлетнего племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа.

Читайте также

В ночном клубе Кызылорды ранили парня из огнестрельного оружия

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в Китае

Вор засветился на видео с камер в шкафу столичной кофейни

Анастасия Московчук
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В книгу рекордов Гиннеса занесли самую долгоживущую собаку
В Книгу рекордов Гиннесса занесли самую долгоживущую собаку
автомобиль
Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
Количество жертв в Турции и Сирии превышает 3500 человек
В России стартовала продажа электромобилей "Москвич"
В России стартовала продажа электромобилей "Москвич"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления