В Талдыкоргане сын насмерть забил отца сковородкой

18-летний талдыкорганец задержан за подозрение в убийстве отца. Как рассказали Zakon.kz в региональной полиции, он помещен под стражу.

По данным пресс-службы ДП, 6 февраля в одном из частных домов мкр Коктал было обнаружено тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

"В результате допроса выяснилось, что потерпевший повздорил с сыном, который схватив кухонную сковороду и забил ею отца насмерть". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Отмечено, что досудебное расследование по факту начато согласно ст. 99 УК РК "Убийство".

Также сказано, что орудие преступления изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

"По делу назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан и помещен под стражу в ИВС согласно ст.128 УПК РК". Пресс-служба ДП Жетысуской области

7 февраля стало известно, что астанчанин выбросил из окна четырехлетнего племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа.