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Сына российского адвоката арестовали после убийства домработницы

Убийство, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 02:22 Фото: pixabay
18 мая Троицкий суд Москвы арестовал 16-летнего сына адвоката, задержанного по подозрению в убийстве 66-летней домработницы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы московских судов, в Новой Москве произошла ссора помощницы по дому с сыном хозяина. После словесной перепалки подросток, по предварительным данным следствия, схватил нож и нанес женщине многочисленные колотые ранения и удары битой. Пострадавшая умерла на месте до приезда скорой помощи.

Убийство, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 02:22

Фото: Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы

Юноше предъявили обвинение по уголовной статье об убийстве. В СИЗО он пробудет минимум два месяца до 18 июля. Как информирует Telegram-канал "112", на допросе обвиняемый сослался на "внезапную амнезию" и ничего не помнит. Речь идет о сыне Семена Мельницкого по имени Назар.

В Санкт-Петербурге подростки на самокате сбили пенсионерку и уехали.

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